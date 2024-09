Mexique: l'ouragan John touche terre, dégradé en catégorie 2

Ouragan classé catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte cinq échelons, John a été dégradé en catégorie 2 peu après avoir touché terre, a indiqué la Commission nationale de l'eau (Conagua).

L'ouragan n'en reste pas moins impressionnant: "On prévoit des vents avec des rafales de 160 à 200 km/heure et des vagues de cinq à sept mètres de hauteur à l'ouest de l'État du Oaxaca et à l'est de l'État du Guerrero", poursuit la Conagua.