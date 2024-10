Milton, ouragan de catégorie maximale, menace le Mexique et la Floride

Le Centre américain des ouragans (NHC) a élevé lundi Milton au plus haut de l'échelle, en catégorie 5 (sur 5). Il "s'est rapidement intensifié", passant en quelques heures à peine de la catégorie 3 au plus haut de l'échelle.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques.

L'observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.