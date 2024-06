"Je suis totalement contre la parentalité positive exclusive": voici ce que recommande la pédiatre Barbara Abramowicz dans Capital Santé

Lors de son entretien avec Caroline Fontenoy, Barbara Abramowicz a tenu à mettre en évidence un aspect de l'éducation qui a permis de faire évoluer les mentalités : la bienveillance.

Elle explique que l'éducation a évolué au fil du temps : "En termes d'éducation, pour moi, il y a deux règles. D'abord, ça doit toujours être positif, et on appelle ça aussi l'éducation positive, ou la parentalité bienveillante. Et ce qui est arrivé ces dernières années, c'est le mot bienveillance. Avant, quand on parlait d'éducation, on parlait de règles, on était strict, il n'y avait pas beaucoup de place à la bienveillance, la compassion, l'amour, la chaleur, la tendresse, la compréhension, le laisser parler, en fait, un peu la démocratie. Et est arrivée cette bienveillance, mais ce n'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on doit en oublier le cadre. Donc pour moi, l'éducation, c'est deux choses. La bienveillance et le cadre."