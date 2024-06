Le fromage, c'est la vie: une récente étude prouve qu'en manger rend heureux

Selon une étude du baromètre de la consommation, sur 1000 répondants, près de 80 % des Belges francophones consomment du fromage quotidiennement. Une véritable histoire d'amour qui semble réciproque. Selon différentes études rassemblées par le média ScienceAlert, cet aliment rend heureux. Sa consommation est liée à une meilleure santé, mais aussi, à un grand sentiment de bonheur.

À lire aussi Les arômes fumés bientôt interdits dans le jambon, les chips, les fromages

Pour une meilleure santé mentale

En effet, le fromage peut déclencher les voies dopaminergiques du cerveau, qui conduit à des sentiments de plaisir. Selon des chercheurs chinois, qui ont analysé plusieurs données démographiques différentes de millions d'Européens, certains choix de vie nous font vivre plus longtemps. En bref, plus notre bien-être mental est bon, plus on est en meilleure santé. Et manger du fromage a un impact positif sur notre bien-être.