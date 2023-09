Maladies cardiovasculaires: quelles habitudes doit-on prendre pour tenter de les éviter? La réponse d'un spécialiste

Concrètement, quelles habitudes prendre et ne pas prendre ? "Quand les artères coronaires s'obstruent, cela donne naissance à l'angine de poitrine, l'infarctus, l'insuffisance cardiaque,... Il faut éviter qu'elles s'ostruent et pour ça, ne pas fumer est quelque de facile à faire. Limiter la consommation de viande rouge aussi, mais il y a plein de choses."

Cette semaine est la semaine du cœur. L’occasion de rappeler un chiffre effroyable: 27.000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires en Belgique. Or ce sont des morts évitables ? Didier De Cannière, chef du département de chirurgie cardiaque à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, s'est exprimé sur cette problématique dans le RTL info Bienvenue. "Ce sont des morts évitables. 30 à 35% des humains mourront de problèmes cardiovasculaires. Les facteurs de risque comme la tabagisme, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, la sédentarité,... sont des choses évitables", dit l'expert.

Il y a les mauvaises habitudes qu’on peut contrôler facilement. D’autres moins, comment lutter par exemple contre le stress et l’anxiété ? "On vit dans un monde très anxiogène, mais il y a des pistes non pharmacologiques comme la méditation, les promenades en forêt,... Ce sont des pistes prometteuses. Cela diminue l'anxiété. Nous n'avons pas d'études qui montrent le bénéfice en termes de mortalité cardiovasculaire."

Sommes-nous égaux face aux maladies cardiovasculaires ? "Nous ne sommes pas égaux face aux maladies. Il y a d'une part le génome et d'autre part l'environnement. Certains se défendent aussi mieux contre tel ou tel virus ou bactérie. La genèse des maladies provient d'une mauvaise entente entre votre capital génétique, votre mode de vie et l'environnement. Les femmes sont en train de rattraper les hommes en termes de mortalité cardiovasculaire."

A partir de quand doit-on consulter un cardiologue ? "S'il y a des symptômes et il y a en a plusieurs, cela peut pousser à consulter comme les douleurs au niveau de la cage thoracique. Les gens consacrent une journée par an pour l'entretien de leur voiture alors pourquoi pas de leur coeur."