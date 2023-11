Agriculteurs et horticulteurs de Zwijndrecht peuvent demander une nouvelle compensation

Les agriculteurs et horticulteurs des environs de Zwijndrecht pourront demander, à partir de mardi, une nouvelle compensation en cas de pertes liées aux mesures dites "no regret" (sans regret en français), qui restreignent la vente de produits agricoles commerciaux après la pollution aux substances fluorées persistantes PFAS découverte autour de l'usine chimique 3M, a annoncé lundi l'entreprise.

Les sociétés concernées ont jusqu'au 17 décembre pour se manifester. Ensuite, les demandes seront examinées par les organismes agricoles et le département Agriculture et Pêche, qui dépend du ministère flamand du même nom.

3M Belgique insiste en outre sur le fait que la proposition individuelle envoyée à un agriculteur ne doit pas être considérée comme un accord visant à régler un potentiel litige. La possibilité d'obtenir plus tard un dédommagement supplémentaire persiste donc, au-delà de cette compensation proposée. De l'obtention de cette compensation ne dépendront pas non plus de futures mesures correctives consécutives à une pollution (des sols), ajoute 3M.

Les demandes validées seront honorées au plus tard en mars 2024, prévoit l'entreprise.

Fin janvier 2022, l'usine à l'origine de cette contamination aux "polluants éternels" avait déjà émis un premier appel semblable. Trente-sept exploitations avaient alors demandé une indemnisation après une perte de chiffre d'affaires, tant au niveau des ventes aux professionnels qu'aux particuliers, et ce pour la viande, le lait, les œufs, les légumes et les fruits. L'entreprise chimique s'était alors engagée à les dédommager à hauteur de 1,8 million d'euros, un montant déterminé par un comité directeur composé de représentants du secteur agricole, du ministère de l'Agriculture et de la Pêche et de 3M lui-même.