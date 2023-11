Cinq activistes interpellés après avoir bloqué l'Italiëlei à Anvers

Les activistes ont été arrêtés administrativement, et ce au moins jusqu'à l'heure de pointe du soir, "de sorte qu'ils n'aillent plus de nouveau bloquer une rue aujourd'hui", a déclaré le porte-parole de la police, Wouter Bruyns. Selon les autorités locales, les militants ont d'abord été invités à partir. S'ils n'obéissaient pas, ils risquaient l'interpellation.

Les activistes ont tout de même décidé de ne pas quitter les lieux. "Malgré le déploiement des équipes de médiation, ils ont refusé et la circulation a été fortement perturbée", a ajouté le porte-parole. L'intervention était non violente et les activistes devront plus tard payer une sanction administrative communale, notamment parce qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation de manifester.