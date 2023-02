Déforestation, tempêtes: à Manille, les inondations s'aggravent

"On a toujours peur que cela se reproduise": à 49 ans, Rowena Jimenez ne compte plus le nombre d'inondations de son domicile en banlieue de Manille. Et le problème risque bien de s'accentuer, du fait de la déforestation et du changement climatique.

L'agriculture sur brûlis, l'exploitation forestière illégale, les mines à ciel ouvert et des aménagements stimulés par la croissance démographique ont dépouillé les Philippines, jadis densément boisées, d'une grande partie de leurs arbres.

Or, sans un nombre suffisant d'arbres pour aider à l'absorption des eaux de pluie, d'importantes quantités d'eau dévalent les pentes des reliefs déboisés entourant Manille pour se déverser dans les cours d'eau qui l'alimentent, transformant la métropole de 13 millions d'habitants en marécages insalubres.

Les zones de faible altitude y sont souvent inondées lorsque des tempêtes s'abattent sur la Sierra Madre, une chaîne de montagnes située à l'est de la ville faisant office de barrière naturelle aux intempéries.

C'est le cas de la maison familiale de Mme Jimenez, située à quelques rues de la rivière Marikina, dont les eaux de crue inondent régulièrement le rez-de-chaussée. "Notre cœur se serre parce qu'on réalise que les choses acquises après avoir travaillé si dur vont être de nouveau détruites", témoigne-t-elle.

Selon Mme Jimenez, ce sont les "atteintes" environnementales perpétrées en amont, dans le bassin versant voisin, qui sont responsables de cette situation. Ce bassin de quelque 26.000 hectares, essentiel à la régulation du débit d'eau alimentant Manille et qui voit s'écouler les eaux de ruissellement des montagnes, n'étaient recouverts de "forêts denses" que sur 2,1% de sa superficie en 2015, d'après la Banque mondiale. En 2011, le bassin avait été déclaré "paysage protégé" par le président Benigno Aquino. L'objectif: assurer "la diversité biologique et le développement durable". Mais à l'époque, la plupart de ses arbres avaient déjà été abattus pour faire place à des routes, des parkings, des complexes touristiques privés et des lotissements résidentiels. C'était deux ans après le typhon Ketsana, qui avait submergé 80% de la ville, fait des centaines de morts et poussé la famille de Mme Jimenez à se réfugier sur le toit. - Tempêtes plus humides -