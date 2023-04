Énergies fossiles/nucléaire: Greenpeace dépose un recours contre la Commission européenne

Huit bureaux de Greenpeace, dont Greenpeace Belgique, déposent, mardi, un recours contre la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne, à Luxembourg. Ils s'opposent à l'inclusion du gaz fossile et du nucléaire au sein de la taxonomie européenne comme investissements durables, indique Greenpeace dans un communiqué.

Le 9 septembre dernier, ces mêmes bureaux avaient demandé à la Commission européenne de revoir sa décision. La Commission avait rejeté cette demande en février. "Les organisations se tournent donc désormais vers le Tribunal de l'UE et lui demandent d'annuler cette décision de la Commission et de déclarer invalide l'inclusion du gaz fossile et du nucléaire dans la taxonomie de l'UE", explique Greenpeace.

"En intégrant le gaz fossile et le nucléaire dans les investissements durables, la Commission fait malhonnêtement passer ces énergies pour vertes", a déclaré Mathieu Soete, expert énergie chez Greenpeace Belgique. "Cette décision rend possible le financement de projets nucléaires et gaziers, au détriment de l'investissement pourtant indispensable dans les énergies renouvelables".