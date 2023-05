Feux dans l'Ouest canadien: la situation s'améliore légèrement, nouveaux renforts

Au total, 76 feux de forêt et de broussailles sont actifs dans la province contre 110 il y a quelques jours et 24 sont toujours considérés comme non maîtrisés.

Dans sa ville, le pire a été évité même si quelques habitations et un commerce ont été brûlés par l'incendie. Autour de la ville, la fumée continue de se dégager des champs et forêts. La cendre est également omniprésente, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Tous les habitants ont été autorisés à revenir et la route a été rouverte", raconte-t-il à l'AFP, visiblement soulagé bien qu'"inquiet" pour les semaines et les mois à venir.

Dans le nord de la province, certains villages autochtones ont été elles bien plus touchées, comme la communauté crie de Little Red River.

"Il y a eu d'énormes pertes. Plus de 150 maisons ont été détruites ou démolies et un certain nombre d'autres infrastructures comme un centre pour les personnes âgées", a expliqué la ministre fédérale des Services aux autochtones, Patty Hajdu, évoquant plus de 4.000 personnes évacuées.

La province canadienne de l'Alberta, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, a connu un printemps chaud et sec propice aux départs de feux. Dans la grande majorité, ces incendies sont d'origine humaine.

Depuis quelques années, l'ouest du Canada est frappé à répétition par des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.