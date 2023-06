Flandre: l'approvisionnement en eau "est bon"

Selon De Watergroep, la situation est meilleure que l'an dernier. L'été 2022, extrêmement sec, aurait pu causer des problèmes durant quelques semaines. L'eau du canal Albert qui fournit la moitié de l'approvisionnement en eau de la société, avait chuté de façon drastique.

La consommation d'eau a chuté de 4% l'an dernier, pour atteindre une moyenne de 77,5 litres par jour et par personne. "C'est très peu. Aux Pays-Bas, ils utilisent 130 litres d'eau potable par jour et par personne. Mais là-bas, ils utilisent à peine l'eau de pluie". A terme, la consommation en Flandre devrait pouvoir atteindre 50 litres par jour et par personne, sans sacrifier le confort et l'hygiène, estime M. Goossens.