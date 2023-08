Formation légèrement plus précoce du trou dans la couche d'ozone, selon Copernicus

Un développement légèrement plus précoce du trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle Sud a été observé par le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus (CAMS). L'évolution notée au cours de la semaine dernière et les prévisions pour les jours à venir montrent toutefois que la situation se rapproche de la moyenne, indique le CAMS jeudi dans un communiqué.

Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, en grande partie causé par les activités humaines, est un phénomène atmosphérique qui se produit chaque année au printemps. Le trou commence à se former entre la mi-août et la fin août, lorsque le soleil se lève au-dessus du pôle Sud, et se referme vers la fin novembre.

"En 2023, l'évolution a commencé inhabituellement tôt", souligne le service européen après que des valeurs minimales d'ozone total parmi les plus basses des quatre dernières décennies pour l'hémisphère sud ont été observées tout au long du mois de juillet. "Pour cette raison, sa superficie totale est actuellement relativement élevée, bien que sa progression ait suivi un modèle de croissance assez typique", note le service européen.