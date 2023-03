France 2/France 3: la météo évolue pour mieux expliquer le changement climatique

Le bulletin météo de France 2 et France 3 se transforme à partir de ce lundi en "journal de la météo et du climat", pour mieux expliquer les conséquences du changement climatique sur le temps qu'il fait, a annoncé France Télévisions à l'AFP.

Il s'agit "d'expliquer la météo autrement, pas juste de dire: +il va faire beau demain ou il va pleuvoir+, mais expliquer pourquoi", a déclaré à l'AFP le directeur de l'information du groupe public, Alexandre Kara, en soulignant que "la météo est la conséquence directe du climat".

En plus de la présentation classique de la météo, "il y aura des chiffres, des données, on pourra revenir par exemple sur les anomalies de température, sur la question des nappes phréatiques, ou encore expliquer la sécheresse hivernale", a-t-il poursuivi.

Dans un premier temps, ces informations supplémentaires seront surtout apportées dans les bulletins météo du soir sur France 2 et France 3, respectivement allongés d'une minute trente et plus de deux minutes. A terme, le dispositif sera étendu aux bulletins de la journée, selon M. Kara, nommé en octobre dernier.