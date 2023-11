Glaciers, climat et pauvreté: Macron poursuit son Forum pour la paix

Un point d'étape est prévu vendredi matin à propos du "Pacte de Paris pour les peuples et la planète", lancé en juin pour favoriser un "choc de financement" permettant de lutter simultanément contre le réchauffement et la pauvreté.

Après une conférence humanitaire consacrée à Gaza qui a permis d'engranger de nouvelles aides, Emmanuel Macron poursuit vendredi la tenue de son Forum de Paris sur la paix, avec des discussions sur le financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique.

Ce Forum de Paris sur la paix réunit une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement et de nombreux ministres et dirigeants de grandes institutions internationales.

L'idée est de réorienter la finance mondiale au service du climat.

En juin, lors d'une première réunion à Paris, Emmanuel Macron avait fait état d'un "consensus complet" pour "réformer en profondeur" le système financier mondial.