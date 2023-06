Hommages au sociologue Alain Touraine décédé

Alain Touraine , qui a effectué ses recherches et avancé des théories sur le travail et les questions sociales, s'est éteint à 03H30, a-t-elle précisé.

Intellectuel de gauche mais apprécié à droite, il a signé une œuvre abondante qui a décrit les dynamiques du changement de société pendant les Trente Glorieuses et après.

Autre philosophe de la même génération, Edgar Morin a salué sur Twitter un "compagnon de 70 ans de vie, grand et perspicace sociologue" et "un noble, loyal et grand esprit, fierté de la pensée française".

La Première ministre a déploré la disparition de "l'une des grandes figures d'une génération de sociologues français", saluant un "observateur éminent d'une société française en constante mutation depuis près d'un siècle", dont l'œuvre "aura fait rayonner la France par la force de ses idées et de son engagement".