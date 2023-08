Incendies à Hawaï: le bilan humain dépasse les 100 morts

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, dépasse désormais les 100 morts, ont annoncé les autorités mardi, qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d'une morgue mobile sur l'île de Maui.

"101 vies ont désormais été perdues", a annoncé le gouverneur de l'archipel, Josh Green, lors d'une annonce télévisée mardi soir. "Nous avons le cœur brisé par une telle perte.