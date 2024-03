La spisule tronquée, coquillage le plus souvent trouvé lors de la journée de comptage

Plus de 2.000 personnes ont donc collecté un total de 77 espèces sur 400 kilomètres de côtes bordant la Mer du Nord Les espèces les plus fréquemment trouvées sont la spisule tronquée, la coque et la nonne, un trio qui se répète presque chaque année. En effet, ces espèces de coquillages sont présentes sur nos plages depuis longtemps. "Ils datent donc d'une époque où notre côte était très différente et où ces espèces dominaient. C'est pourquoi ces espèces dominent encore aujourd'hui la faune coquillière de nos plages. L'autre moitié des coquillages est morte dans un passé proche et nous donne une idée de ce qui s'est passé récemment sur et autour des fonds marins", explique Jan Seys du VLIZ.

L'opération de comptage des coquillages met également en lumière les différences entre les différents pays participants. La spisule tronquée et la coque occupent ainsi les deux premières places en Belgique et aux Pays-Bas. La palourde arrive elle en tête sur les plages du nord de la France alors que la moule est moins abondante sur les plages néerlandaises. La nonne est elle surtout présente en Belgique, et beaucoup moins nombreuse dans le Nord de la France et aux Pays-Bas.