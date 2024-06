La Ville de Chièvres porte plainte contre X; un cabinet d'avocats désigné lundi

"Notre action contre X a pour but de solliciter une indemnisation des frais engagés dans le cadre de la crise ainsi qu'une indemnisation pour les personnes victimes de la contamination, notamment à la suite de la violation des articles D18 et suivants du Code de l'Eau et du principe de précaution de la part de la SWDE", a-t-il détaillé.

"Notre objectif est de défendre notre ville et notre population. Ca a assez duré. Nous avons eu des promesses et encore des promesses, maintenant, après la communication des résultats du biomonitoring par l'ISSeP, nous avons besoin de réponses concrètes", a poursuivi le bourgmestre.