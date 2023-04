Le réseau wallon incapable d'absorber l'énergie de 230.000 panneaux photovoltaïques

Les onduleurs solaires permettent de transformer le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif qui alimentera les appareils électriques. Lorsqu'ils sont mis à l'arrêt à cause d'une surcharge, cela peut durer "des dizaines de minutes voire des heures", regrette Beprosumer.

Le porte-parole de l'Opérateur des Réseaux Gaz & Électricité (ORES), Jean-Michel Brebant, confirme la situation à l'agence Belga: "La crise énergétique des deux dernières années a incité les consommateurs à produire eux-mêmes leur énergie. Du coup, certains quartiers génèrent beaucoup d'énergie simultanément alors que l'autoconsommation est assez faible au même moment. Dans ce cas, les onduleurs se mettent en marche et décrochent afin d'éviter une surtension. Dès cet instant, les panneaux photovoltaïques ne procurent plus rien. ORES en est conscient et le déplore. À certains endroits, notre réseau date d'il y a 20 ou 25 ans."