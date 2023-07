Les émissions de CO2 des voitures neuves au plus bas

Les émissions de CO2 moyennes de voitures neuves immatriculées sur le marché belge atteignent désormais un "plancher historique" de 90 grammes/km, constate la Febiac dans une analyse du marché des véhicules au premier semestre 2023. La fédération belge de l'automobile et du cycle y voit un "effet collatéral d'un marché largement dominé par une clientèle professionnelle qui favorise de plus en plus les motorisations électriques et hybrides".