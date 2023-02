Les Français invités à signaler les hirondelles et à les suivre sur BFMTV

Avec les hirondelles vient le printemps: dès le 17 février le public pourra signaler la présence de ces oiseaux migrateurs sur le site de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et suivre sur BFMTV l'avancée de leur retour en France.

"A compter du 17 février, la LPO et BFMTV vont présenter chaque vendredi matin la carte de l'avancée de leur retour lors des bulletins météo de la chaîne, à 6h28, 7h28 et 9h28, accompagnée de vidéos et de renseignements sur leur biologie et leur comportement", annoncent dans un communiqué conjoint l'association et la chaîne d'information en continu.

Le public pourra parallèlement enregistrer "ses observations d'hirondelles via un formulaire en ligne sur le site www.lpo.fr afin de générer une carte participative et ainsi contribuer directement au suivi", est-il détaillé.

Des webcams permettront aussi d'assister à la nidification de couples d'hirondelles rustiques jusqu'à l'envol des oisillons, attendu au mois de mai, précise la LPO.

L'objectif de cette opération inédite nommée #Leretourdeshirondelles "est de sensibiliser aux menaces qui pèsent sur ces espèces", leur nombre ayant chuté de près de 25% sur les 30 dernières années. Et ce en raison de la baisse de leurs sources d'alimentation "causée par l'emploi d'insecticides en agriculture intensive et les travaux de rénovations des bâtiments qui limitent les possibilités d'y construire leur nid", est-il expliqué dans le communiqué.