Les scientifiques employés en Belgique gagnent en moyenne 5.000 euros par mois

Les personnes employées dans le domaine de la recherche et développement (R&D), tous secteurs confondus, gagnaient en moyenne 60.284 euros bruts par an en 2021, selon une étude menée par le consultant en performance d'entreprise Ayming. Le salaire médian était, lui, de 53.937 euros bruts annuels.

Malgré cette précaution, c'est bien au sein de cette région que le salaire moyen est le plus élevé pour les scientifiques, avec 67.237 euros bruts annuels, soit près de 12% de plus que la moyenne du pays. En Wallonie, il s'agit de 64.765 euros, tandis que la Flandre voit ce montant fixé à 57.177 euros.

Pour cette étude, Ayming s'est basé sur l'analyse de plus de 25.000 fiches de paie pour les salaires de 1.950 chercheurs ayant travaillé à temps plein au sein de leur entreprise sur l'ensemble de l'année 2021. Pas moins de 89 entreprises sont représentées. Les institutions européennes ont toutefois été écartées de la recherche afin de ne pas biaiser les chiffres pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En termes de salaires par niveau d'éducation, il existe une différence de 44% entre les détenteurs de bachelier (52.050 euros bruts annuels en moyenne) et les docteurs (75.040).

Les détenteurs de master arrivent naturellement entre les deux, avec un salaire annuel brut moyen de 59.720 euros. Ils forment également le plus gros groupe (56%) parmi les 1.950 chercheurs de l'étude, suivis par les bacheliers (27%) et les docteurs (17%).

Du point de vue des secteurs, c'est celui de la chimie qui paie le plus (94.685 euros bruts annuels en moyenne), loin devant la finance et les assurances (84.290 euros) et le non-profit (79.050 euros).