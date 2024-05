A Porto Alegre, le délicat sauvetage des habitants piégés par les eaux

Etage après étage, les équipes de secours mènent des opérations délicates à Porto Alegre, métropole du sud du Brésil frappée par des inondations sans précédent, pour sauver les résidents piégés chez eux.

Dans le quartier Sarandi de la capitale du riche Etat du Rio Grande do Sul, les pompiers ont réussi d'abord à évacuer les habitants parvenus à se réfugier sur les toits et dans les étages les plus élevés de leur habitation quand des pluies torrentielles ont envahi rues et avenues.