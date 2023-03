Pré-accord européen pour des carburants plus propres dans le secteur maritime

Les négociateurs du Parlement européen et des États membres ont trouvé un accord jeudi matin sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants du secteur maritime, dans l'effort pour participer à la neutralité carbone de l'UE en 2050.

Ce pré-accord, qui devra encore être approuvé par le Parlement et le Conseil (États membres), prévoit que les émissions des grands navires soient réduites de 2% à partir de 2025, de 14,5% dès 2035 et de 80% à partir de 2050.

"Avec cette vision à long terme, nous envoyons un signal clair à toutes les chaînes de valeur du secteur, des armateurs et opérateurs aux producteurs de carburants et aux constructeurs sur les chantiers navals: ils se doivent d'investir dans les carburants durables et la technologique zéro émission", a souligné la commissaire européenne aux Transports, Adina Valean, dans un communiqué.

En outre, dès 2030, les porte-conteneurs et les navires de passagers seront tenus d'utiliser l'alimentation électrique à terre pour tous les besoins en électricité lorsqu'ils sont amarrés à quai dans les principaux ports de l'UE.

L'accord provisoire repose sur l'intégration, déjà décidée, de la navigation dans le système européen d'échange de quotas d'émissions de CO2. Le transport maritime représente à peine 3% à 4% des émissions totales de CO2, mais le secteur devrait connaître une forte croissance ces prochaines décennies.