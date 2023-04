Près de 40°C en avril: l'Espagne face à des températures records

La vague de chaleur exceptionnellement précoce vécue par l'Espagne connaît son pic à partir de jeudi, une situation qui préoccupe les autorités dans ce pays en première ligne du réchauffement climatique en Europe.

"Il est très probable que le pic de cette épisode soit atteint jeudi et vendredi", a indiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet), qui a évoqué "des maximales plus proches de celles de début juillet et des records généralisés pour un mois d'avril".