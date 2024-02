Pyrénées: à Artouste, un hiver sans neige de culture pour anticiper l'avenir

Si depuis 2020 elle n'utilise plus de neige de culture sur ses 20 pistes, situées entre 1.400 et 2.000 mètres d'altitude, le paysage printanier qui s'affiche depuis le pied de la station ce 19 février est "inédit", de l'avis des professionnels.

Le choix de la préservation des ressources en eau et en électricité, nécessaires pour la production de neige de culture, était moins évident en 2020, se souvient Jean-Christophe Lalanne. "La décision aurait été plus facile deux ans plus tard, après la sécheresse que l'on a vécue et le choc énergétique mondial lié à la guerre en Ukraine."

Ce matin de début de vacances scolaires néo-aquitaines, le train panoramique qui a transporté 120.000 passagers l'été dernier, circule dans sa version hivernale.

- Phase de fragilité -