Tous les échantillons prélevés sous le seuil de 100ng/L, assure le SPW

Si dans les prochaines semaines, des dépassements de ce seuil apparaissaient, le SPW informerait des mesures à suivre, ajoute-t-il.

Néanmoins, dans ces zones prioritaires, l'administration recommande à la population de ne plus consommer l'eau des puits privés, ni les légumes de son potager et les œufs de son poulailler. Un conseil qui s'applique d'autant plus aux enfants et adolescents de moins de 18 ans, aux femmes en âge de procréer ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes.