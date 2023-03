Une boulette de viande de mammouth présentée par des scientifiques

"Mais après les tests de sécurité, je serais vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble", ajoute-t-il.

La consommation mondiale de viande a presque doublé depuis le début des années 1960, selon les chiffres de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies.

L'élevage représente environ 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre causées par l'homme, d'après la FAO.

La consommation de viande devrait augmenter de plus de 70% d'ici 2050, et les scientifiques se tournent de plus en plus vers des alternatives telles que les viandes végétales et la viande cultivée en laboratoire.

Basée à Sydney, la startup Vow de M. Noakesmith, qui se dit "végétalien raté", n'a pas pour but d'empêcher les gens de manger de la viande, mais à "leur donner quelque chose de meilleur".

"Nous avons choisi de faire une boulette de viande de mammouth pour attirer l'attention sur le fait que l'avenir de l'alimentation peut être meilleur et plus durable", affirme-t-il.