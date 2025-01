Près de 300 scientifiques présents lors du séminaire Télévie aujourd’hui: un record pour faire avancer la lutte contre le cancer

Le séminaire Télévie rassemble cette année un nombre record de participants. Pas moins de 290 scientifiques, issus des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de France et du Luxembourg, sont réunis pour partager leurs travaux et discuter des avancées en cancérologie.

Pour Marc Vidal, professeur à l'université d'Harvard et président de la commission scientifique Télévie, ce type de rencontre est primordial : "Il est absolument essentiel que les chercheurs et les chercheuses puissent discuter des résultats qu'ils obtiennent et des collaborations à venir".

L’homme précise : "On voit que la qualité de la recherche ici en Belgique francophone est bien plus qu'acceptable".

L'intelligence artificielle, un outil devenu indispensable

L’un des sujets majeurs abordés lors du séminaire est l’intelligence artificielle et son rôle croissant dans la recherche contre le cancer.

Pour Marc Vidal, cet outil est désormais incontournable : "C’est un outil précieux et nécessaire, qui devient de plus en plus indispensable. Le problème est complexe, nous devons dépister, comprendre et agir. Dans les trois cas, les défis sont tels que l'intelligence artificielle nous permet de réduire les dimensions et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. C’est primordial".