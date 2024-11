"Chez Arsène" revient pour soutenir le Télévie: gastronomie et solidarité au rendez-vous

Le restaurant éphémère "Chez Arsène" fait son grand retour les 13, 14 et 15 décembre à la Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. Une expérience culinaire exceptionnelle pour une cause tout aussi noble : soutenir le Télévie.

Lors de l'édition précédente, l'opération "Chez Arsène" a permis de récolter la somme impressionnante de 78.585 €, grâce à la mobilisation des participants et à diverses initiatives, comme les ventes de bonbons et les actions en milieu scolaire. Cette année encore, RTL Belgium et le Collège Provincial du Brabant Wallon mettent les petits plats dans les grands pour soutenir la recherche contre le cancer.

Pour cette nouvelle édition, des stars de la gastronomie belge seront de la partie. Arnaud Delvenne, finaliste de la saison 13 de "Top Chef", ainsi que Benjamin et Adelina, respectivement finaliste et demi-finaliste de la saison 11 du "Meilleur Pâtissier", apporteront leur expertise et leur générosité. Ils encadreront les élèves des écoles provinciales du Brabant Wallon (IPES Wavre, EPM Nivelles, IPAM Nivelles & IPES Tubize).