"Je suis passé par des moments compliqués": l’histoire bouleversante de José du Meilleur Pâtissier, une renaissance après 4 cancers

Après 14 semaines de compétition, la grande finale de la saison 13 du Meilleur Pâtissier s'est déroulée dans une ambiance festive et gourmande. Les candidats restants, José, Tsiory et Timothée, ont livré une ultime bataille sucrée sous les yeux d’un jury prestigieux et d’un public conquis. C’est Timothée, 17 ans, qui a remporté la victoire et marqué l’histoire du concours !

Les finalistes ont raconté leurs rêves les plus chers à travers des gâteaux aussi beaux que délicieux. Pour Timothée, décrocher son bac était à l’honneur, tandis que Tsiory rêvait d’ouvrir un café. Quant à José, il a choisi de symboliser son souhait de faire le tour du monde, mais son discours a marqué les esprits bien au-delà de ses prouesses pâtissières.

La grande tente du Meilleur Pâtissier s’est transformée pour célébrer la nouvelle année avec éclat. Trois candidats, trois parcours inspirants, et une même ambition : décrocher le trophée. Le programme ? Une épreuve créative autour de leurs rêves, une technique corsée avec la "galette des reines" de Nina Métayer, et un ultime gâteau signature.

Avec une neuvième victoire technique à son actif, Timothée s’est imposé et a accédé directement à l’ultime face-à-face, aux côtés de Tsiory. Malheureusement, José a été éliminé, mais a quitté l’aventure avec panache, promettant de continuer à régaler ses proches en Bretagne.

En évoquant son parcours de vie, José a ému le jury et les téléspectateurs aux larmes. "Il est vrai que je suis passé par des moments compliqués, des moments difficiles", a-t-il confié. "J'ai eu quatre cancers coup sur coup depuis mes 30 ans. Sans ma famille, je ne serais pas là. Ils sont extraordinaires, c'est tout". Inscrit au concours sur l’insistance de son fils Maël, il avoue avoir découvert un talent insoupçonné : "Je ne savais pas que je savais pâtisser".

Épreuve surprise finale : "l'ultime gâteau"

Pour cette ultime épreuve, les deux finalistes ont dû créer leur gâteau signature, une œuvre mettant en lumière leur personnalité et leur savoir-faire. Tsiory a misé sur des saveurs de son île natale, Madagascar, avec un praliné amande et un crémeux à la poudre de baobab. Timothée, lui, a joué la carte de l’originalité avec un audacieux mélange de vanille, framboise et piment d’Espelette.

Après dégustation par le jury - Cyril Lignac, Mercotte, et Pierre Hermé – ainsi que 30 invités, le verdict est tombé : Timothée remporte la saison 13 ! À seulement 17 ans, Timothée a marqué cette édition par son talent, sa créativité et sa régularité, établissant un record d’épreuves techniques gagnées, toutes saisons confondues. En plus du trophée, le lycéen publiera son premier livre de recettes, un rêve devenu réalité pour ce jeune passionné qui s’est frayé un chemin jusqu’à la cour des grands.

