"Les gens de l'info sont censés tout savoir": Caroline Fontenoy et Olivier Schoonejans réussiront-ils le défi "Septante et un" pour le Télévie?

Ce samedi 25 janvier, Caroline Fontenoy et Olivier Schoonejans, figures incontournables de RTL info, se lancent dans une aventure inédite. Leur mission : répondre à 10 questions de culture générale pour éliminer 70 candidats du jeu "Septante et un". Un défi de taille, avec un objectif noble : maximiser les gains pour soutenir le Télévie.

Face à Jean-Michel Zecca, Caroline et Olivier ont un défi de taille : répondre à 10 questions de culture générale pour maximiser les gains au profit du Télévie en faisant mieux que les 70 candidats réunis dans le gradin. Mais comme le confie Olivier Schoonejans, l’enjeu est de taille : "On était un peu stressés, parce qu'on s'est dit que les gens de l'info sont censés tout savoir et tout connaître". Un stress compréhensible pour ces figures du journalisme. Mais, malgré le trac, le duo aborde cette mission avec détermination et une bonne dose de bonne humeur.

Olivier Schoonejans, le visage familier du RTL Info 13h, n’est pas seulement un fin connaisseur de l’actualité. Il s’investit également en dehors des plateaux en tant que membre actif de l’unité scoute 26ᵉ à Jette où, il encadre les animateurs et animateurs avec enthousiasme. "Mon totem, c’est Addax, une antilope robuste, on va dire", raconte Olivier avec humour. Véritable "homme-orchestre", il multiplie les casquettes, toujours en mouvement. Et, entre deux activités, il trouve même le temps de jouer un peu de piano.

Caroline Fontenoy, de son côté, cache un passé tout aussi surprenant. Ancienne cavalière accomplie, elle a même animé une émission consacrée aux sports équestres, "Complet et attelage". Mais attention, si elle adore les chevaux, elle n’est pas à l’aise avec tous les animaux : Caroline est arachnophobe. Et surprise : ce n’est pas sa première expérience dans "Septante et un". Caroline avait déjà participé à l’émission… mais en tant que membre du public.

Concernant leur duo, Caroline ne tarit pas d’éloges sur son collègue : "Il chante, il fait de la comédie, il raconte beaucoup de blagues, il est très rieur sur les plateaux". Et Olivier, toujours prêt à rebondir, ajoute avec un sourire : "J’ai alimenté la moitié des bêtisiers".

L’objectif : éliminer le gradin pour le Télévie

Le duo va devoir répondre aux 10 questions de culture générale, et s’ils parviennent à tout bien maîtriser, ils pourront éliminer les 70 anciens candidats et maximiser les gains pour le Télévie. Mais l’enjeu va plus loin… Oseront-ils aller jusqu’au fameux "quitte ou double" pour doubler leurs gains ? La tension est palpable, mais Caroline et Olivier comptent sur leur bonne humeur et leur détermination pour mener à bien cette mission.

Retrouvez l'émission spéciale "septante et un duo" ce samedi à 18h20 sur RTL tvi et en replay sur RTL play.