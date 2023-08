Walibi met en service une nouvelle attraction familiale et interactive, le Silverton

Le parc d'attractions Walibi a mis en service vendredi le Silverton, une nouvelle attraction de type "manège" construite autour d'un décor de western. Elle comporte 12 petites voitures représentant des locomotives à vapeur, qui peuvent s'élever jusqu'à 3,8 mètres au-dessus du sol via une commande actionnée par les passagers.

Le Silverton est haut de 8,2 mètres pour un diamètre de révolution de 17,3 mètres. Chacune de ses 12 voitures peut transporter deux personnes et s'incline jusqu'à 90°. L'attraction se voulant familiale, elle est accessible aux enfants mesurant au moins 90 cm s'ils sont accompagnés d'un adulte. À l'intérieur des voitures, ce sont les passagers qui choisissent la hauteur à laquelle ils veulent monter et qui actionnent des effets sonores et de fumée.

L'investissement pour cette attraction familiale, les décors et le bâtiment annexe s'élève à 1,9 million d'euros. Il s'inscrit dans le cadre d'un plan initié par le parc en 2017, qui vise à créer différents "mondes" thématiques équipés de nouvelles attractions. L'agrandissement et la modernisation d'Aqualibi en constituent la prochaine étape, avec notamment l'ajout de toboggans uniques dans le Benelux. Les travaux sont en cours.