96% des producteurs de pétrole et de gaz continuent d'investir dans des projets fossiles

Quelque 96% des 700 compagnies productrices de pétrole et de gaz poursuivent l'exploration et le développement de nouvelles réserves d'hydrocarbures, indique mercredi un rapport d'ONG, qui rappelle que selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ces projets "ne sont plus nécessaires".

L'ONG allemande Urgewald a analysé, avec plus de 50 ONG partenaires, les plans d'investissement de 1.623 compagnies de l'industrie pétrolière et gazière "représentant 95% de la production mondiale d'hydrocarbures" (producteurs, mais aussi constructeurs d'infrastructures et opérateurs de centrales au gaz).

Selon ce rapport intitulé "Global Oil and Gas Exit List" (GOGEL), les dépenses d'investissement du secteur pour l'exploration de nouvelles réserves de pétrole et de gaz ont "augmenté de plus de 30%" depuis 2021. Les compagnies étudiées ont dépensé au total "170,4 milliards de dollars" dans ces projets ces trois dernières années.