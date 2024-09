A69: nouvelle tentative d'évacuation des derniers opposants

En tout, moins d'une dizaine se trouve entre l'intérieur de la maison et la toiture, tandis que six autres se trouvent dans des arbres à proximité de la maison, selon le colonel Stéphane Dallongeville qui commande les opérations sur place.

Vers 17H00, les gendarmes étaient parvenus à faire descendre une militante parmi ceux qui se trouvent sur toit et qui se désignent sous le nom de "chauves-souris" pour tenter de les faire descendre.

Entre le toit et les arbres, trois cordes, mises en places par les opposants, permettent à ces derniers de circuler entre les deux points du terrain.

"On tient depuis onze jours, c'est une guerre d'usure qui a été mise en place par la gendarmerie", a indiqué à l'AFP un opposant souhaitant garder l'anonymat, regardant l'opération en cours.

Sur place, des opposants perchés dans les arbres, les "écureuils", sont toujours présents, et observent l'opération menée sur le toit, tandis qu'une nacelle est également présente aux abords de la toiture de la maison.

Durant cette opération qui, si elle est menée à son terme, supprimera le dernier obstacle empêchant le chantier de l'A69 de se poursuivre, une vingtaine d'opposants environ se tiennent à la lisière du terrain et encouragent les "écureuils" et les "chauve-souris".

Idriss BIGOU-GILLES

Depuis plusieurs mois, ces 53 km d'autoroute devant relier Toulouse à Castres dès fin 2025 donnent lieu à une vive contestation.

Soutenue par nombre d'élus locaux au nom du désenclavement du sud du Tarn, l'A69 est mise en cause par des écologistes et des scientifiques qui la voient comme anachronique et destructrice de biodiversité, à l'heure du changement climatique.