La coopérative Vin du Pays de Herve lance un nouvel appel à investissements

Depuis ses débuts, en 2017, Vin du Pays de Herve ambitionne de construire un bâtiment de ce type. Ce nouveau partenariat accélère ainsi le processus de plusieurs années et permettra aussi d'accroître la production et de développer des activités touristiques. Les huit hectares actuels étaient jugés insuffisants par la coopérative afin d'atteindre une taille critique, autorisant une production plus abondante.

Près de huit ans après sa création et afin de mener à bien ce nouveau projet, VDPH rouvre donc son capital pour une nouvelle levée de fonds citoyens auprès des investisseurs, tant privés que publics, et désireux de soutenir une viticulture locale et durable. "Notre objectif est que la coopérative grandisse et aujourd'hui, nous sommes en pleine phase de développement. En investissant le vignoble du Bois de Loë, on passera de huit à douze hectares. Ce montant que l'on cherche à réunir fait partie du business plan initial", a expliqué l'administratrice de la coopérative, Martine Meurens.

"Ensemble, on sera plus grand et plus fort. Et surtout, le lieu ici permettra d'améliorer la qualité des vins, d'accueillir les coopérateurs et de faire vivre cet endroit", a ajouté Charles Piron, représentant le Bois de Loë.

Les deux appellations resteront toutefois sur les futures étiquettes des vins.