Alimentation: dix nitrosamines à risque détectées dans des produits du quotidien

La présence dans les aliments du quotidien d'au moins dix nitrosamines, des composés qui peuvent se former au cours de leur préparation et transformation, pose des risques pour la santé, affirme une étude publiée mardi par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Au total, au moins dix nitrosamines présentes dans les aliments sont cancérogènes (susceptibles de provoquer un cancer) et génotoxiques (susceptibles d'endommager l'ADN), concluent les auteurs de cette étude.

"D'après les études sur les animaux, nous avons considéré l'incidence des tumeurs du foie chez les rongeurs comme l'effet le plus critique sur la santé", ajoute M. Schrenk.

Des nitrosamines ont notamment été trouvées dans différents types de denrées alimentaires, comme des produits de charcuterie et de salaison, du poisson transformé, du cacao, de la bière et d'autres boissons alcoolisées. Le groupe alimentaire le plus important qui contribue à l'exposition aux nitrosamines est la viande et les produits à base de viande, explique l'étude.