Après un mauvais trimestre, Casino rabaisse ses prévisions financières pour 2023

Des négociations intenses occupent le groupe depuis des semaines, des offres de reprises concurrentes ayant été faites par le duo de milliardaires Kretinsky-Ladreit de Lacharrière et par le trio Niel-Pigasse-Zouari.

Le distributeur Casino, qui se débat avec son endettement et est entré fin mai dans une conciliation pour tenter de le renégocier, a annoncé mercredi une forte baisse de ses ventes en hyper et supermarchés au deuxième trimestre, affaiblissant ses prévisions financières pour l'année.

A l'inverse, les enseignes parisiennes et de proximité (Franprix, Monoprix...) devraient voir leur chiffre d'affaires augmenter de 2,6% sur le trimestre, à périmètre comparable.

Ce sont les hyper et supermarchés qui sont en forte perte de vitesse, avec des reculs du chiffre d'affaires de 17,1% et 13,9%, respectivement, à périmètres comparables par rapport au même trimestre de l'an dernier. Une chute mise sur le compte, notamment, "des baisses de prix".

Un "accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière" doit être conclu au plus tard le 27 juillet 2023, indique le groupe dans son communiqué. Ainsi, "les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d’offres révisées au plus tard le 14 juillet 2023 à 21h", a-t-il ajouté.

Ces offres seront examinées lundi 17 juillet par la direction et par les créanciers du groupe, qui sont de grandes banques françaises et européennes, des fonds d'investissements et des acteurs institutionnels.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a pris pour la première fois la parole mardi sur le sujet, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, et indiqué que l'Etat veillerait à "la solidité du projet industriel" et à l'avenir des 50.000 salariés du groupe" en France.