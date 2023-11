Argentine : Milei nomme un expert en finance à l'Economie mais avertit d'une stagflation à venir

Agé de 58 ans, Luis Caputo, un économiste, ex-trader à la Bourse de New York, a aussi brièvement été à la tête de la banque centrale sous la présidence du libéral Mauricio Macri (2015-2019).

Il a accompagné Javier Milei pendant deux jours aux Etats-Unis, où le futur chef d'Etat -qui doit être investi dans douze jours- a rencontré des conseillers du président américain Joe Biden. M. Caputo a également participé à une réunion technique avec le Fonds monétaire international (FMI).

Récemment, Javier Milei a qualifié M. Caputo de "meilleur expert en finance du pays".

"Quand on regarde la nature des problèmes argentins, quand on voit que sur les 15 points de déficit budgétaire (selon Javier Milei, NDLR), dix proviennent de la banque centrale, il est clair que le premier problème à résoudre est celui des Leliqs", a-t-il dit à la radio La Red. Et, selon lui, Luis Caputo est le mieux indiqué pour cela.