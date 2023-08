Autoroutes: +43% d'accidents mortels en 2022, l'alcool et la drogue en cause

"Le facteur alcool, drogues, médicaments remonte fortement, (...) une partie des usagers prennent ouvertement plus de risques. Ca fait plus de victimes, ce sont des comportements inacceptables", déplore auprès de l'AFP le délégué général de l'Asfa, Christophe Boutin.

"Ca touche encore les plus jeunes et avec la sophistication croissante des équipements, on va avoir de plus en plus de gens qui consultent leur téléphone au lieu de regarder la route", s'inquiète le délégué général de l'Asfa.

L'année dernière, 169 accidents ont impliqué du personnel ou du matériel des autoroutes, soit un tous les deux jours. Quatre agents ont été tués, dont deux par un conducteur ayant fait preuve d'inattention.

L'autoroute reste cependant la voie la plus sécurisée en France, rappelle l'Asfa, qui regroupe les concessionnaires privés gestionnaires des 9.180 kilomètres d'autoroutes à péage.

En France, environ 100 milliards de kilomètres sont parcourus sur les réseaux autoroutiers chaque année, et plus de 90% des Français les utilisent au moins une fois dans l'année.

Les bilans annuels sécurité de l'Asfa sont réalisés avec le concours du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), un établissement public.