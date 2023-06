Binance opère illégalement en Belgique, selon la FSMA

L'autorité des marchés financiers (FSMA) a constaté que Binance offre et fournit en Belgique des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des services de portefeuilles de conservation depuis des pays non membres de l'Espace économique européen. La pratique est interdite et la FSMA enjoint dès lors à Binance de cesser avec effet immédiat toute prestation de tels services en Belgique. Le procureur du Roi de Bruxelles a été informé des faits susceptibles de constituer une infraction, ajoute l'autorité.