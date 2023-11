Brussels Airlines et Flibco partenaires pour connecter Lille et l'aéroport de Zaventem

La compagnie aérienne Brussels Airlines et la société de bus Flibco lancent en partenariat une connexion entre Lille et l'aéroport de Zaventem, ont-elles annoncé jeudi par voie de communiqué. L'objectif est d'inciter les voyageurs du nord de la France à transiter via Bruxelles pour rejoindre 18 destinations d'Afrique sub-saharienne.

L'avantage de cette offre est que le voyage en bus entre Lille et Bruxelles sera compris dans le ticket global et la correspondance sera garantie pour les passagers. Toutefois, à l'arrivée à l'aéroport, les voyageurs doivent encore enregistrer eux-mêmes leurs bagages.

Flibco et Brussels Airlines confirment que leur ambition est d'élargir leur collaboration à d'autres destinations. L'année dernière, par exemple, la compagnie de bus a conclu un partenariat majeur avec l'aéroport de Zaventem, dans le cadre duquel elle lancera au printemps prochain des liaisons au départ de Tilburg et de Breda aux Pays-Bas, via Anvers, vers l'aéroport de Zaventem, et plus tard au départ de Maastricht. Ces liaisons pourraient aussi faire l'objet d'un partenariat avec Brussels Airlines.