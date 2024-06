Brussels Airlines lance une surtaxe environnementale allant de 1 à 72 euros par vol

Le supplément s'appliquera à tous les billets émis dès ce mercredi 26 juin avec un départ à partir du 1er janvier prochain et pour tous les vols vendus et exploités par le groupe allemand au départ des 27 pays de l'UE ainsi que du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse.

Le supplément est destiné à couvrir une partie des coûts supplémentaires en constante augmentation dus aux exigences réglementaires en matière d'environnement, explique Lufthansa. Parmi ces exigences, on retrouve le quota de mélange statutaire de 2% pour le carburant d'aviation durable (SAF) pour les départs des pays de l'Union européenne (UE) à partir du 1er janvier 2025, les ajustements au système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS) et d'autres exigences nationales et internationales telles que le système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA), énumère le groupe allemand.