Brussels Airport attend près d'1,1 million de voyageurs pendant les vacances de Pâques

Le vendredi 31 mars et le dimanche 2 avril seront les principaux jours de départ du premier week-end des vacances.

Parmi les destinations "soleil" les plus tendances, on retrouve l'Espagne et les îles Canaries, le Portugal, Le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Italie, la Croatie, la Grèce, la Turquie, Malte ou encore Chypre. Les citytrips en Europe sont aussi populaires, tout comme les contrées lointaines (États-Unis, le Canada, la République dominicaine, Cuba, le Mexique, Émirats arabes unis) qui ont le vent en poupe.