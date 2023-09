Casino annonce un nouvel accord de principe avec certains de ses créanciers

La date butoir de remboursement est étendue jusqu'au 15 janvier 2027, contre 2024 précédemment, afin de "mettre en œuvre un plan de cession d'actifs et de réduction de la dette de Quatrim", l'entité qui chapeaute les actifs immobiliers, précise le groupe.

Casino ajoute que "cet accord de principe reste soumis à la réalisation des autres opérations de restructuration annoncées par le groupe le 27 juillet 2023".

Fin juillet, les créanciers-clé du groupe s'étaient engagés "à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire" pour la réalisation de la restructuration de Casino, et ainsi à accepter l'offre de reprise du Tchèque Daniel Kretinsky et de ses alliés, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor.