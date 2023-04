Cinquante magasins Delhaize fermés lundi

Au début du mois de mars, la direction de Delhaize a annoncé vouloir franchiser l'ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, ce qui a suscité une levée de bouclier de la part des syndicats et l'incompréhension chez les travailleurs.

Depuis lors, nombre de ces supermarchés sont restés fermés, en particulier à Bruxelles et en Wallonie. Parmi les succursales accessibles lundi matin, on en recensait 16 (sur 25) au sud du pays et 62 (sur 65) en Flandre. Dans la capitale, tous les magasins ont gardé leur volet tiré.