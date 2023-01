Coronavirus - L'Espagne va lever l'obligation du masque dans les transports

(Belga) Le gouvernement espagnol lèvera le mois prochain l'obligation du port du masque dans les transports en commun, a annoncé jeudi la ministre de la Santé, Carolina Darias.

"Je présenterai au Conseil des ministres du 7 février une proposition d'abandonner le caractère obligatoire du masque dans les transports publics", a-t-elle déclaré à la presse, sans préciser la date exacte d'entrée en vigueur de cette mesure. "Nous avons actuellement une situation très stable sur le plan épidémiologique", a-t-elle ajouté, précisant que le port du masque resterait obligatoire dans les centres de santé et les hôpitaux. L'Espagne avait levé en avril 2022 le port obligatoire du masque en intérieur, mais il était resté obligatoire dans les transports (métro, bus, trains...). Cette mesure a toujours été très respectée dans le pays, qui a été traumatisé par la première vague de la pandémie de Covid-19, au printemps 2020, et avait alors imposé l'un des confinements les plus stricts au monde. L'Espagne avait même été l'un des rares pays à rétablir durant quelques semaines, fin 2021, l'obligation de porter un masque en extérieur pour faire face à la déferlante du variant Omicron. (Belga)