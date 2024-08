Coup de froid sur les marchés après les chiffres de l'emploi américain

arGEN-X (455,30) et Galapagos (23,50) suivaient avec des pertes de 4,89 et 5,85% en compagnie de Melexis (74,85) et Umicore (12,18) qui abandonnaient 3,92 et 3,64%, Sofina (210,80) et Azelis (16,94) perdant de même 3,57 et 3,14%.

Les immobilières résistaient par contre avec des mieux de 1,85 et 1,27% en Aedifica (60,60) et WDP (25,48) alors que AB InBev (57,58) et Elia (99,30) se démarquaient par des bonds de 2,20 et 3,92%.