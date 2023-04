Cristal Alken mise 3,7 millions d'euros dans le "houblonnage à cru"

Pendant trois mois, une équipe de 50 personnes a œuvré au raccordement d'une cuve à bière existante, d'une nouvelle centrifugeuse et d'une nouvelle cuve à bière spéciale pour le houblonnage à cru, haute de six mètres et pesant près de cinq tonnes. Pour ce faire, un kilomètre et demi de nouveaux tuyaux et tubes ont été installés.

"Le houblon constitue l'un des quatre ingrédients de base de la bière", explique Dieter Duchateau, chef de la brasserie. "Dans la plupart des bières belges, le houblon est ajouté au début du processus de brassage, lorsque le mélange est bouilli. Dans la technique du houblonnage à cru, le houblon n'est incorporé qu'en fin de brassage. Cette méthode a pour avantage d'extraire les huiles essentielles du houblon responsables des arômes, sans pour autant faire augmenter l'amertume. Un exemple bien connu de bière houblonnée à cru est la bière India Pale Ale, ou IPA en abrégé".