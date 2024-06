D'abord en hausse, le BEL 20 termine à la traine de ses voisins européens

AB InBev (55,46) et Lotus Bakeries (9.920) étaient négatives de 0,75 et 1%, Ageas (42,66) et KBC (65,94) de 1,16 et 1,20%.

arGEN-X (419,70) reperdait 1,25% en compagnie de Galapagos (23,40) et Solvay (31,87) qui reculaient de 2,66 et 0,13%.

Azelis (17,48) et Melexis (80,70) valaient 2,73 et 1,65% de moins que la veille, Ackermans (162,60) et D'Ieteren (195,70) reculant de 2,05 et 0,76%, Elia (90,35) de 1,04%.

Les immobilières voyaient quant à elles Aedifica (56,30) et Cofinimmo (56,45) abandonner 1,23 et 0,96%, WDP (25,04) cédant 0,71%.

Des commentaires pessimistes faisaient par ailleurs plonger IBA (11,78) de 10,9% alors que Celyad (0,274) et Biotalys (2,71) chutaient de 5,5 et 3,2%, Fagron (17,74) et Sequana Medical (1,43) de 2,4 et 2%.